Эксперты составили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года

Учитывая, что до конца 2017 года осталось чуть меньше двух дней, нет ничего удивительного в том, что эксперты из различных информационных изданий начали составлять рейтинги по самым различным темам. К примеру, специалисты Fandango опубликовали ТОП наиболее ожидаемых кинокартин 2018 года.

Почти все фильмы, попавшие в первую десятку, относятся к жанрам фэнтези и фантастика. На первом месте оказалась третья часть «Мстителей», получившая подзаголовок «Война бесконечности». В ней героям Земли придется столкнуться с самым ужасным созданием в галактике – безумным титаном Таносом.

Пользователи также ждут выхода продолжения «Мира Юрского периода», второй части «Фантастических тварей», в которой наконец-то покажут молодого Дамблдора, и фильма о приключениях Хана Соло (Star Wars).