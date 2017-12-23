Эксперты сообщают, что iPhone X скоро научится распознавать НЛО

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По мнению экспертов, в скором времени iPhone X сможет отличать НЛО в небе от самолетов, спутников и других известных нам объектов. Поможет же ему в этом база данных NASA, составление которой осуществлялось в течение последних тридцати лет.

Специалисты отмечают, что опция по обнаружению и идентификации объектов, находящихся в небе, даст возможность смартфону определять инопланетные звездолеты, если они появятся неподалеку. Данная возможность будет добавлена в гаджет вместе с выходом весеннего обновления iOS.

Девайс сможет отличать корабли пришельцев от техники землян благодаря данным, накопленным «НАСА». Дело в том, что в ее базе представлены сведения обо всех воздушных средствах, которые когда-либо были замечены в небе над Землей, начиная с 1985 года и заканчивая 2015 годом.