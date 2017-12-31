Эксперты протестировали новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150

Автоэксперты смогли покататься на обновленной модели внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150. На территории РФ стоимость этого автомобиля будет варьироваться от 2 миллионов 150 тысяч до 3 миллионов 270 тысяч рублей.

На машине установлена новая светодиодная оптика и капот с ребрами. К тому же на ней теперь имеется электронный помощник Safety Sense, способный распознавать пешеходов и предупреждать водителя и возможном столкновении. При необходимости эта система может активировать опцию экстренного торможения.

Что касается технических характеристик, то автопроизводитель планирует оснащать новинку тремя разными моторами, объем которых составит от 2,7 до 4,0 литра, а мощность – от 163 до 282 «лошадок».