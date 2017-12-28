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КОСМОС

Эксперт рассказал, почему инопланетяне до сих пор не вышли на связь с Землей

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Эксперт с информационного ресурса ToDay News Ufa раскрыл основную причину, по которой внеземные цивилизации все еще не вышли на связь с землянами. За последние десятилетия астрономы предприняли множество попыток найти инопланетные сигналы, но так ничего и не обнаружили. Неудача постигла даже проект SETI, считающийся крупнейшей организацией по поиску разумной жизни за пределами Земли.

По мнению специалиста, это связано с огромным расстоянием между галактиками. Даже если какая-нибудь цивилизация и послала сигнал, то ему потребуются миллионы, а может даже миллиарды лет на то, чтобы добраться до нашей планеты.

Немалое количество астрономов и вовсе считают, что человечество является единственной разумной расой во Вселенной. Если где-то и есть жизнь, то она существует в форме микроорганизмов.

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