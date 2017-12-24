Астрономы озвучили новую теорию происхождения Солнечной системы

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На сегодняшний день представители официальной науки считают, что Солнечная система появилась в результате гравитационного коллапса, приведшего к «уплотнению» газопылевых облаков. Произошло же это по причине мощных вспышек сверхновых, находящихся неподалеку.

Впрочем, далеко не все исследователи разделяют мнение своих коллег. К примеру, чикагские астрономы озвучили собственную теорию образования Солнца и ее планет. По их мнению, они зародились под воздействием звезды Вольфа – Райе (речь идет о массивном объекте с необычайно высокой температурой).

В ходе старения эта звезда выбрасывала в космос выработанное вещество, приведшее к появлению кольцевой туманности. Позднее она стала основой для возникновения сразу нескольких планетарных скоплений, включая нашу систему.