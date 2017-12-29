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ГАДЖЕТЫ

Apple извинилась за снижение производительности iPhone прошлых поколений

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категория: ГАДЖЕТЫ
Взято с Pixabay

Представители Apple опубликовали сообщение, в котором руководство корпорации извинилось перед владельцами предыдущих поколений iPhone за намеренное снижение их производительности.

«Мы прекрасно понимаем, что многим из вас кажется, будто наша компания обманула вас. Мы хотим извиниться за это. Данная проблема привела к серьезному недопониманию, поэтому нам бы хотелось объясниться перед вам и рассказать о дальнейших планах», – сообщается в открытом письме.

Первым делом в Apple отметили, что ни разу не пытались и не планируют пытаться проводить какие-либо манипуляции по намеренному снижению надежности своих продуктов, чтобы вынудить людей постоянно обновлять свои девайсы. Затем она пообещала уменьшить цену на услугу по замене старых аккумуляторов на новые до 29 долларов. К тому же в следующем месяце выйдет новое обновления для iOS, которое позволит владельцам смартфонов постоянно контролировать состояние батарей у своих гаджетов.

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