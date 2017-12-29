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В ФОКУСЕ

Американские военные эвакуировали лидеров боевиков ИГ

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категория: В ФОКУСЕ

Сирийское арабское информационное агентство SANA сообщило на своем источнике, что вертолеты армии США эвакуировали лидеров боевиков ИГ (запрещенная на территории РФ), подобрав их из северной части Дейр-эз-Зора, после чего перенаправили террористов к южной части провинции Хасаке.

Действия произошли минувшей ночью. По данным источника, на борту вертолета находились главнокомандующие террористической группировки, которые хотели сбежать к Сирийским демократическим силам.

Стоит отметить, что это уже не первый замеченный случай, когда американские военные эвакуируют террористов.

Ранее мы сообщили о том, как террористы нанесли удар по сирийскому военному самолету.

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