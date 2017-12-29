Американские военные эвакуировали лидеров боевиков ИГ

Сирийское арабское информационное агентство SANA сообщило на своем источнике, что вертолеты армии США эвакуировали лидеров боевиков ИГ (запрещенная на территории РФ), подобрав их из северной части Дейр-эз-Зора, после чего перенаправили террористов к южной части провинции Хасаке.

Действия произошли минувшей ночью. По данным источника, на борту вертолета находились главнокомандующие террористической группировки, которые хотели сбежать к Сирийским демократическим силам.

Стоит отметить, что это уже не первый замеченный случай, когда американские военные эвакуируют террористов.

Ранее мы сообщили о том, как террористы нанесли удар по сирийскому военному самолету.