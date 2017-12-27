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ГАДЖЕТЫ

Американка подала на Apple иск на один триллион долларов

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категория: ГАДЖЕТЫ
Взято с Pixabay

Владелица iPhone прошлого поколения, живущая в США, решила подать иск на Apple в размере одного триллиона долларов. Причинной этому стало недавнее заявление корпорации о том, что она намерено снижала производительность своих старых смартфонов.

Начался же этот скандал с того, что пользователи Reddit смогли выяснить страшную правду – со временем процессоры предыдущих поколений «Айфонов» начинают работать на меньшей частоте, чем должны. Затем представители компании отметили, что это было сделано специально, чтобы устройства не выключались из-за недостатка электроэнергии. Дело в том, что со временем аккумуляторы начинают работать хуже, не имея возможности предоставить гаджету достаточное количество энергии.

Однако владельцев iPhone не удовлетворил подобный ответ, поэтому они тут же начали оформлять судебные иски. Самый крупный из них был отправлен Виолеттой Майлян, решившей получить с корпорации триллион долларов.

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